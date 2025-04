AGORA: São José confirma Copa Paulista; clássico à vista

Agora é oficial: o São José confirmou no início da tarde desta quarta-feira (2), que irá participar da Copa Paulista em 2025. Então, a Águia do Vale terá a chance de, novamente, brigar por uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro, desde que chegue às finais.

A última vez que o time da região disputou a Copa Paulista foi em 2023, quando ficou com o vice-campeonato e ganhou a vaga na Série D de 2024. E, como o Taubaté também confirmou a participação no torneio estadual, haverá reedição do Clássico do Vale no segundo semestre. Assim, serão ao menos cinco jogos entre a Águia e o Burro da Central em 2025.