Temporais e aumento do frio: RMVale entra na rota da frente fria

Em função da previsão, segundo o órgão federal, há atenção para a região Sudeste. “Para São Paulo, o destaque é para as Regiões Geográficas Intermediárias do Vale do Paraíba. Para o estado do Rio de Janeiro, o destaque é para as regiões geográficas intermediárias do Rio de Janeiro, como Petrópolis e Volta Redonda”, disse o Cemaden.

Por conta da previsão, a Defesa Civil de São Paulo prorrogou até 15 de abril a operação de contingência que está em andamento contra chuvas fortes. O órgão mantém intensificados o monitoramento da situação e a mobilização quando houver problemas nas cidades.

Temperatura.

A frente fria também vai impactar na temperatura da região, com queda nos termômetros que pode chegar a 10ºC. Em São José dos Campos, a temperatura mínima (18ºC) e máxima (31ºC) deve cair para 13ºC e 21ºC até sábado, respectivamente, segundo a previsão do Inmet (o Instituto Nacional de Meteorologia). O tempo estará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.