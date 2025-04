Panamá escolhe Super Tucano da Embraer para Serviço Aeronaval

A Embraer anunciou nesta quarta-feira (2) durante a feira LAAD Defence & Security, no Rio de Janeiro, que o Senan (Serviço Nacional Aeronaval) do Panamá selecionou a aeronave Super Tucano como nova plataforma de vigilância e proteção.

Segundo a Embraer, o anúncio, que faz parte do programa de estruturação e expansão da capacidade operacional da entidade, “beneficiará amplamente o projeto de segurança nacional em andamento no país”. O número de aeronaves que serão fornecidas ao Panamá e o valor do negócio não foram divulgados.