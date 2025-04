Por dívida com agiota, homem leva 3 mil porções de droga em carro

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante com 3 mil papelotes de cocaína dentro do carro na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A droga estava escondida no assoalho do veículo e seria entregue em Caçapava.

Segundo o próprio suspeito, que foi preso na noite de terça-feira (1º), ele aceitou transportar os entorpecentes para quitar uma dívida com um agiota.