Portugal se une à Embraer e FAB para equipar KC-390 com radar

A FAP (Força Aérea Portuguesa) acordou oficialmente sua intenção de se juntar à Embraer e à FAB (Força Aérea Brasileira) em estudos colaborativos para identificar adaptações ao atual transporte aéreo tático multimissão, o avião KC-390 Millennium, para realizar missões de IVR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento). Um avião com IVR envolve a integração de sistemas de comunicação e visualização radar.

O anúncio ocorreu na terça-feira (1º) numa cerimônia durante a LAAD Defence & Security, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do general João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa; do tenente brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira; de Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer; e de Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.