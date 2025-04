São José Basket recebe o Araraquara e busca outro triunfo na LBF

Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, busca a segunda vitória consecutiva no torneio nacional. Isso porque no jogo anterior, no domingo (30), contra o Cerrado, venceu por 73 a 57, fora de casa.

O São José Basket recebe o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (3), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2024/2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Com isso, a campanha joseense está consistente, com o time em terceiro lugar na classificação, somando três vitórias e duas derrotas, com 60% de aproveitamento no campeonato.

Porém, o jogo de logo mais será desafiador, já que as rivais desta noite estão com 100% de aproveitamento. Em quatro jogos, foram quatro vitórias de uma equipe apontada como uma das favoritas ao título, ao lado do Sampaio Corrêa.

Mas, com o apoio da torcida, o São José espera equilibrar o jogo e buscar a vitória no final. Com isso, mostraria força para sonhar com algo melhor nesta temporada.