Mulher presa no Vale disse que matou cão para não matar o filho

A mulher de 50 anos que foi presa por matar violentamente um cão da raça Yorkshire, em Caraguatatuba, disse aos policiais militares que matou o animal para não matar o filho de 26 anos, que também acabou preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ambos tiveram ataques de fúria que resultaram na prisão em flagrante, na terça-feira (1º). A mulher atacou violentamente o cão, enquanto o filho investiu contra equipe da Polícia Militar que prendeu a mãe por maus tratos ao animal. O fato ocorreu na avenida Isabel Fernandes Nardi, no bairro Porto Novo.