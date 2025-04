Dupla armada foge da PM, cai de moto e é presa em Jacareí

Policiais do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde de terça-feira (1º), em Jacareí. Com a dupla, a PM apreendeu um revólver calibre 32 carregado com três munições intactas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma equipe de Força Tática realizava patrulhamento pela avenida Lucas Nogueira Garcez, quando visualizou uma motocicleta com dois indivíduos em atitudes suspeitas.