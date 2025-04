CSI não registrou acidente com Cibele, no Anel Viário

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A morte da instrumentadora cirúrgica Cibele Araújo, de 49 anos, ocorrida no Anel Viário de São José dos Campos, segue envolta em mistério. A profissional da saúde, que trabalhava no Hospital Vivalle, estava a caminho de casa quando teve o carro atingido por outro veículo, o que provocou o capotamento de seu automóvel. Cibele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O secretário de Proteção ao Cidadão, Rafael Silva, confirmou que o local não é monitorado pelas câmeras do Centro de Segurança e Inteligência (CSI). A informação gerou indignação entre familiares. “É inaceitável. Estamos em uma cidade que é referência em tecnologia, mas, na hora em que mais precisamos, não há nenhuma imagem nítida. Câmeras com visão fosca, comércios em volta… e ninguém consegue esclarecer?”, desabafou Lilian Araújo, irmã da vítima.

De acordo com os familiares, a falta de imagens impossibilita a identificação do motorista do carro envolvido na colisão. Segundo relatos, cinco pessoas estavam no outro veículo no momento do acidente. Elas disseram à polícia que haviam saído de um bar e solicitado um motorista por aplicativo, mas não souberam informar a identidade do condutor, que fugiu do local após a batida.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Militar realizou buscas na região logo após o ocorrido, mas o motorista suspeito ainda não foi localizado. A investigação segue em andamento pela Delegacia de Polícia Civil.