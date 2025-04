Pai desabafa após filha ser estuprada; menina fica em coma

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com relatos dos familiares, a vítima foi levada à força da casa de uma amiga para uma chácara no sítio Poção, propriedade da família do acusado. O homem identificado como agressor é filho de um dono de concessionária de veículos em Arapiraca, cidade próxima à região do crime.

O pai da jovem, em entrevista, descreveu o estado crítico da filha após o ataque: “Ela dirigia carro e moto, mas hoje não consegue mais fazer nada.

Seu cabelo foi cortado às pressas no hospital por causa dos ferimentos. Foi espancada com violência, passou dias inconsciente na UTI e voltou para casa totalmente dependente de ajuda”, relatou, emocionado.