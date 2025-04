Caraguá, Pinda, Guará, Lorena e Cruzeiro: 47% das mortes no Vale

As cidades de Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro acumulam 133 pessoas assassinadas no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, o que representa quase a metade dos 282 homicídios nesse período – o índice exato é de 47%. Os dados são da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).

As cinco cidades ultrapassaram, com folga, os homicídios registrados nos três maiores municípios da região. São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que já foram as cidades mais violentas do Vale, acumulam 53 pessoas mortas nos últimos 12 meses – 18,79% da totalidade.