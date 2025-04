SJC, Taubaté e Jacareí têm menor número de homicídios da história

As cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí atingiram uma marca histórica na segurança pública do Vale do Paraíba: a menor quantidade de vítimas de homicídio da série histórica do governo estadual, feito registrado em 2024 e confirmado com os dados dos últimos 12 meses – março de 2024 a fevereiro de 2025.

Maior cidade do Vale, com quase 700 mil habitantes, São José acumula 24 pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, número semelhante ao registrado em 2024, quando 23 pessoas morreram assassinadas.