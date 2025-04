Defesa Civil abre inscrição para serviço voluntário em Taubaté

Os voluntários poderão atuar como apoio em situações de desastres naturais, conhecimento das áreas de risco, suporte em ações de logística humanitária e contribuição em atividades de acordo com sua área de conhecimento e formação.

A inciativa permite que os interessados no trabalho auxiliem nas atividades realizadas pelo órgão no município.

Engajados com a segurança e o bem-estar da população poderão se inscrever para participarem do serviço voluntário oferecido pela Defesa Civil de Taubaté.

Os participante não terão vínculo empregatício nem remuneração. Além disso, não haverá carga fixa obrigatória, mas o trabalho deve ser realizado durante um ano, podendo ser prorrogado.

Durante as atividades, os voluntários participam de treinamentos proporcionados pela Defesa Civil.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível no site da Prefeitura de Taubaté.