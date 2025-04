Roubo e furto de veículos sobem no Vale após queda em 2024

Os dados da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) também mostram que o furto de veículos cresceu 3,61% no mesmo intervalo, passando de 360 para 373 ocorrências. Ambos os crimes tiveram queda no ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os crimes contra o patrimônio, que tiveram queda na RMVale no ano passado, começaram o primeiro bimestre de 2025 com aumento. Em janeiro e fevereiro, o roubo de veículos subiu 2,78% na região, com 74 ocorrências contra 72 em igual período do ano passado.

O roubo de veículos fechou o ano com queda de 14,84% – 597 crimes de janeiro a dezembro de 2024 contra 701 no mesmo período de 2023. Por sua vez, o furto de veículos recuou 24% no ano passado, com 2.191 registros contra 2.887 em 2023.

Excetuando os crimes envolvendo veículos, os roubos em geral caíram 25% no Vale no primeiro bimestre do ano, com 543 ocorrências ante 725 no mesmo período do ano passado. Não houve nenhum roubo a banco neste ano e no ano passado, no primeiro bimestre, e o roubo de carga registrou seis ocorrências, o mesmo número de janeiro e fevereiro de 2024.