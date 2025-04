Facção invade velório e bota fogo no caixão de rival morto a tiro

Criminosos invadiram um velório e incendiaram o cadáver de um rival, que estava sendo velado pelos familiares.

O caso aconteceu nesta terça-feira (1º), na cidade de Trairi (CE).



Integrantes de uma facção criminosa, quatro homens invadiram o velório e atearam fogo ao corpo do rival, que foi morto em um confronto com a polícia. Os criminosos foram presos por vilipêndio a cadáver.



Um dos criminosos se feriu ao atear fogo no caixão e precisou ser levado para o hospital.



*Com informações do Diário do Nordeste.