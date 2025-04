Homem é detido após tocar em perna de criança em shopping de SJC

Um homem foi detido pela Polícia Militar após colocar as mãos sobre as pernas de uma criança dentro do CenterVale Shopping, na região central de São José dos Campos. O caso aconteceu na tarde de sábado (5).

A polícia foi acionada pelos pais da criança, por volta das 12h50. Eles estavam sendo atendidos em uma loja de celular e o filho, de 7 anos, aguardava sentado nas proximidades.