Peça sobre Jô Soares tem estreia nacional em São José, no Colinas

A peça “O Livro de Jô” tem estreia nacional em São José dos Campos na próxima semana, com duas apresentações no Teatro Colinas, nos dias 12 e 13 de abril – sábado às 20h e domingo às 19h.

O espetáculo é uma celebração teatral da vida e obra de Jô Soares (1938-2022), um dos maiores ícones da cultura brasileira. Inspirado nos dois volumes de sua autobiografia, escrita em parceria com o jornalista Matinas Suzuki Jr., o espetáculo percorre os 84 anos de vida do artista por meio de uma narrativa singular: o olhar feminino.

Jô costumava dizer que as melhores coisas de sua vida aconteceram graças às mulheres que encontrou ao longo de sua trajetória. A peça traz essa perspectiva feminina com histórias íntimas e marcantes sobre sua mãe, namoradas, esposas, diretoras e tantas outras mulheres que influenciaram sua genialidade e humanidade.

As apresentações em São José acontecem antes da temporada do espetáculo na capital paulista. O elenco reúne grandes nomes do teatro brasileiro, como Anderson Müller, Camilla Camargo, Marcus Veríssimo e, com destaque, Magali Biff, uma das figuras mais icônicas do teatro nacional, que dá vida a algumas das mulheres mais importantes na trajetória de Jô.