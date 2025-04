Farma Conde São José Basket faz confronto direto com Unifacisa

O Farma Conde São José Basketball recebe o Unifacisa (PB) na noite desta quarta-feira (2), a partir das21h30, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Depois de vencer o lanterna Fortaleza por 84 a 71 na noite da última segunda (31), os joseenses agora buscam o segundo triunfo consecutivo, contra um concorrente direto na classificação.