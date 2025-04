Adolescente é morto a tiros no Vale na volta da escola

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (31) em Potim, no interior de São Paulo. Hiago Gonçalves Andrade Alves foi atingido por pelo menos dois disparos enquanto voltava da escola de bicicleta.

O crime ocorreu por volta das 16h50 na Avenida Geraldo de Oliveira Portes, no centro da cidade. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do adolescente. Os suspeitos - que usavam capacetes e roupas escuras - efetuaram os tiros e fugiram em seguida.