Pai estupra e mata bebê após a filha chorar: 'Fiz de propósito'

Um crime brutal.

O pai de uma bebezinha de apenas uma semana confessou à polícia ter estuprado e matado a filha após ela começar a chorar de fome e precisar trocar as fraldas.

O caso aconteceu na África do Sul. "Fiz de propósito", afirmou o pai, afirmando ter cometido o crime após ficar irritado com o choro da criança. Hugo Ferreira, de 37 anos, ficou cuidando da filha enquanto a mãe da menina saiu para comprar fraldas.