Lá vem o frio! Frente fria vai atingir o Vale; saiba quando

A primeira frente fria significativa de 2025 está prestes a alcançar o Brasil e deve trazer uma queda brusca nas temperaturas já nos primeiros dias de abril. A previsão é da Climatempo, que aponta a chegada de massas de ar polar ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, marcando a transição definitiva para o outono no Hemisfério Sul, iniciado oficialmente em 20 de março.

No Vale do Paraíba, os termômetros devem registrar uma mudança acentuada a partir do fim de semana. Em São José dos Campos, por exemplo, as temperaturas máximas, que vêm alcançando os 30?°C, devem despencar para 21?°C no sábado. Já em Campos do Jordão, conhecida por seu clima serrano, as mínimas devem cair para 10?°C, com máximas que não ultrapassam os 14?°C.