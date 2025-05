Museu Carde traz novidades para os apaixonados por carros no Vale

Atenção, apaixonados por automóveis: o Museu Carde, em Campos do Jordão, vai realizar a 'Mantiqueira Week' em 2026, um concurso de carros. A informação foi divulgada por Luiz Goshima, diretor do museu, a OVALE.

A 'Mantiqueira Week' será um concurso de elegância de carros, com entre 120 e 150 veículos. Mais informações devem ser anunciadas em breve. O concurso tem data para o 1° semestre de 2026.