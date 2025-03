Luan Santana, Jorge & Mateus e Nattanzinho agitam rodeio no Vale

A organização do Jacareí Expo Agro 2025 divulgou na tarde desta segunda-feira (31) a programação de shows para a edição deste ano, que acontecerá entre 18 e 27 de julho.

A abertura do evento será no dia 18 de julho, sexta-feira, com a presença da dupla sertaneja Gustavo & Matteo, seguida por Clayton & Romário. A primeira noite contará com uma ação solidária, onde os visitantes poderão doar 1kg de alimento no setor Arena/Arquibancada.

No dia 19 de julho, sábado, a atração é o show de Luan Santana, que será acompanhado pela agitação do Open Farra.