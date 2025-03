Adeus, Igor: morte de jovem noivo deixa Vale de coração partido

Adeus, Igor.

Familiares e amigos estão de coração partido após a morte de Igor Leandro Palmeira, aos 32 anos, no Vale do Paraíba. Alegre, cheio de vida e apaixonado, Igor vivia em Santa Branca e morreu nesta segunda-feira (31). O sepultamento será realizado no cemitério do município, às 16h.

Noivo, Igor demonstrava nas redes sociais o amor por sua noiva. Com sorriso franco e aberto, ele é descrito como um homem com muitos sonhos e amigos, muito querido.