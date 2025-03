Mãe sai para beber e larga 4 crianças em casa que pegou fogo

Durante o atendimento e a investigação do caso de abandono de incapaz em Lorena, foram mobilizadas diversas autoridades, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Samu e o Conselho Tutelar, que acompanhou todo o caso e permaneceu com as crianças no hospital. Também foram acionados o Instituto de Criminalística, para a perícia no imóvel, e o IML, para exames nas vítimas e na indiciada. A Polícia Civil coordenou os levantamentos, interrogou testemunhas e colheu depoimentos via sistema audiovisual.