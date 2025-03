Educadora relata reação grave após uso de pasta de dente Colgate

Denise Correia Santiago, educadora social de 45 anos, moradora de Miracatu (SP), relatou ter sofrido uma reação adversa após o uso contínuo da pasta de dente Colgate Clean Mint. O produto teve sua comercialização suspensa temporariamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quinta-feira (27), como medida preventiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo Denise, os sintomas surgiram após cinco dias de uso do creme dental. “Na primeira aplicação já senti que a fórmula estava mais forte. Mas continuei usando, em média quatro vezes por dia”, afirmou. Ela descreveu que, com o passar dos dias, passou a sentir ressecamento na boca, seguido por vermelhidão, manchas semelhantes a queimaduras e inchaço. “A sensação de secura virou feridas na língua, depois nos lábios e na garganta, que ficou bastante dolorida”, contou.