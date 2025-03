URGENTE: Incêndio atinge bar na Vila Ema em São José

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na noite deste sábado (27), no bairro Vila Ema, em São José dos Campos. Segundo informações preliminares, as chamas comprometeram parte da estrutura de um bar localizada na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no local para controlar o fogo e evitar que ele se espalhe para imóveis vizinhos. Ainda não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio.

Populares relataram grande movimentação de viaturas e intensa fumaça saindo do imóvel. A rua José Bonifácio onde fica o estabelecimento foi parcialmente interditada para garantir o trabalho das equipes de emergência.

O caso segue em apuração.