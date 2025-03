‘Me Leva Festival’: festival em SJC reúne destaques do pagode

Considerado um dos principais festivais de samba e pagode do Brasil, o ‘Me Leva Festival’, desembarca em São José dos Campos no dia 10 de maio, trazendo um line-up com os grupos ‘Menos é Mais’, ‘Pixote’ e ‘Jeito Moleque’.

O evento, que já foi realizado em São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras capitais, acontecerá na Farma Conde Arena, em São José.

O evento tem início às 14h e oferece diferentes setores para o público escolher a melhor experiência: Private, Bistrô, Área VIP, Pista Premium e Arquibancada.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com.