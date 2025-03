‘Parabéns, guerreiros’; torcida do Burrão exalta campanha na A-2

A derrota por 2 a 1 para o Primavera, fora de casa, na tarde deste sábado (29), acabou com o sonho do Taubaté de conquistar o acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista do ano que vem. No entanto, pelo contexto que se desenhou no campeonato, chegar até às semifinais é algo que muitos torcedores mais otimistas nem imaginavam no início da temporada.

Por isso, a torcida que foi ao estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba, neste sábado, aplaudiu os jogadores ao final do jogo. Aliás, quase todo o espaço reservado para os visitantes foi ocupado pelos taubateanos. Afinal de contas, era o jogo que poderia valer o acesso.