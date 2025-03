Thalita é morta e decapitada após reclamar da qualidade da droga

Uma jovem foi morta e teve a cabeça cortada, além do corpo esquartejado, após reclamar da qualidade da droga vendida por traficantes. O caso, ocorrido no Distrito Federal, em 14 de janeiro, foi elucidado agora pela polícia.

A investigação teve início após a localização da cabeça de Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos, em uma tubulação de esgoto. Em seguida, as pernas foram achadas. Segundo a perícia, a vítima apresentava lesões no crânio, além de hematomas e seis facadas na face. O tronco da vítima foi encontrado enterrado em uma área de mata.



Segundo a polícia, o crime foi cometido por dois adolescentes e um adulto, depois que a vítima reclamou da qualidade da droga que havia comprado. O adulto foi preso e um dos adolescentes foi apreendido -- o outro está foragido.