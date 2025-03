URGENTE: Ingrid é achada morta; sequestrador é morto pela polícia

A adolescente Ingrid Vitória, de 13 anos, foi encontrada morta neste sábado (29), após cinco dias de buscas, de acordo com a imprensa nordestina. O sequestrador da jovem foi morto em confronto com a polícia na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações preliminares, a menina foi amordaçada e apresentava sinais de agressões físicas, com marcas visíveis de pancadas na cabeça. O corpo já estava em estado de decomposição, indicando que Ingrid foi morta logo após o sequestro.