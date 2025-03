Morta no Anel Viário, Cibele trabalhava em hospital de São José

"Só espero que a justiça dos homens seja feita. Minha cunhada foi um anjo na Terra. Ela havia acabado de sair do trabalho. Justiça!", cobrou Tati Rodrigues, visivelmente abalada.

Será enterrada na manhã deste sábado (29) a instrumentadora cirúrgica Cibele Araújo, de 49 anos, vítima de um grave acidente ocorrido no Anel Viário, em São José dos Campos. Segundo a cunhada, Cibele havia acabado de sair do trabalho quando se envolveu na colisão fatal.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu na noite de quinta-feira (27), por volta das 23h. A colisão envolveu dois veículos: um Honda Fit, conduzido por Cibele, e um Fiat Línea, onde estavam ao menos cinco passageiros.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada inconsciente, com ferimentos graves no rosto e no ouvido. Ela foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.

Os ocupantes do Fiat Línea — identificados como Victor Otávio Laface Ribeiro, Valdir dos Santos Pereira Junior, Stephanie dos Santos Bueno, Lauane Micaele Carvalho Santos e Gabriele Laface Ribeiro — relataram que haviam solicitado um carro por aplicativo em um bar. Segundo eles, o motorista, ainda não identificado, dirigia em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e colidiu com o carro de Cibele.