HMUT retoma agendamentos de ecocardiograma, suspensos desde 2023

Ecocardiograma

Os agendamentos para exames de ecocardiograma na rede municipal de Taubaté, que estavam paralisados desde 2023, serão retomados a partir da próxima semana no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Retomada

Segundo a Prefeitura, antes da suspensão eram realizados 77 exames/mês, somente a pacientes internados na unidade. Nessa retomada, serão 40 agendamentos semanais.