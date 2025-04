Jovem é morto com tiros na cabeça enquanto enchia pneu de carro

Um jovem de 25 anos foi executado a tiros enquanto enchia o pneu do carro em uma borracharia na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia (GO), na manhã desta terça-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz foi surpreendido por um homem que desceu de uma Kombi e efetuou diversos disparos, todos direcionados à cabeça da vítima.