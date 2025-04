OVALE Cast: OVALE cria podcast e amplia o livre debate de ideias

À luz da verdade, OVALE dá voz.



Porta-voz de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, OVALE abre espaço para todas as vozes e avança em sua revolução digital, democratizando o acesso à informação de qualidade. É OVALE Cast, o podcast de OVALE, que estrea nesta sexta-feira (28) e reforça o compromisso inabalável do jornal com o seu DNA editorial, bússola que tem como norte a missão de conduzir o leitor a um porto seguro de notícias.

OVALE Cast tem como porto seguro o 'Espaço 360º', encravado na redação, no coração do jornal, para abrigar o podcast e, conceitualmente, amplificar vozes de todos os lados e direções, com temas diversificados e plurais, fiel à sociedade multifacetada, complexa e desafiadora dos dias atuais.

Um ano após o início de sua revolução digital e após atingir marcas recordes, como 1.067.267 de usuários únicos e 2.983.363 visualizações em seu site em apenas um mês, de acordo com o Google Analytics, OVALE abre espaço para novas vozes, novos rostos, novas temáticas, novas formas de compartilhar o melhor conteúdo da RMVale, consolidando-se cada vez mais próximo do dia a dia do público.



OVALE Cast tratará de política, comportamento, saúde, economia, educação, cultura, esportes, mulheres, empreendedorismo e outros temas.



“Essa nova reformulação editorial visa a incrementar a cobertura de OVALE e atingir um público mais amplo ainda, priorizando os produtos digitais e o envolvimento dos leitores com as publicações deste jornal. Sem esvaecer e perder o foco nas seções de política e de cidades, vamos concentrar nossos esforços em criar produtos digitais que estão transformando a economia mundial, com temas que variam de negócios à tecnologia, de saúde à vida diária, mantendo, indeclinavelmente, os pilares de sustentação econômica e de excelência e integridade jornalísticas desta empresa”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.