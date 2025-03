Adolescente é estuprada por traficantes dentro de 'boca de fumo'

Uma adolescente foi vítima de estupro coletivo cometidos por traficantes em uma 'boca de fumo' em Uberaba (MG). Os acusados foram presos pela PM.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Após denúncias de moradores, sobre jovens que estavam vendendo drogas em um barraco nos fundos de uma casa, os policiais invadiram o local e encontraram uma adolescente de 16 anos nua, acompanhada por um jovem de 19 anos.