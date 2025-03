Kailane nos braços da mãe; sem médico, ela morreu aos 10 anos

Kailane Victoria de Oliveira, de 10 anos, morreu na manhã desta terça-feira (25) após passar mal em Água Nova, município próximo a Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Natural da zona rural de Triunfo, a menina teve sintomas como dores intensas e vômitos, mas não resistiu à espera por socorro médico em unidades de saúde da região.

Segundo relatos da família, Kailane foi levada às pressas para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Água Nova. No local, porém, não havia médicos de plantão.