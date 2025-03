Cris Borges comemora idade nova em alto estilo

No último sabado ,dia 22 de Março a advogada Cris Borges, esposa do empresário Alexandre Leite Cândido comemorou em grande estilo seu aniversário com uma festa luxuosa organizada em tempo Record de 2 semanas pela assessora Martucheli Eventos, pista cheia com Tical Pinto e Cecília Militão, e menu assinado pelo Expresso Gourmet.

O local escolhido foi o Spazio Golf que foi decorado pela Arts Decor. Cris Borges estava belíssima em um vestido dourado brilhante feito pelo estilista Washington Ricardo. A festa contou com 100 convidados ilustres, que celebraram juntos a vida da alegre, linda e querida, Cris Borges.