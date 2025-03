Vinícula inicia colheita de verão, com direito a azeite e vinhos

Na Serra da Mantiqueira, a Fazenda Tuiuva, em Maria da Fé (MG), transforma-se em cenário de um ritual marcante entre fevereiro e março: a colheita de uvas e azeitonas em pleno verão. Localizada a 1.910 metros de altitude, a propriedade abriga o olival mais alto do mundo e os vinhedos em maior altitude do Brasil, bases da Essenza Vinícola Boutique, que ganha destaque nacional e internacional com azeites e vinhos artesanais produzidos em lotes limitados.

Fundada com a missão de integrar natureza, enogastronomia e manejo manual, a Essenza prioriza a conexão com o terroir único da região. “Queremos oferecer uma experiência autêntica, celebrando a identidade da Mantiqueira em cada garrafa”, explica Herbert Sales, produtor e proprietário.

Clima e cuidado manual definem a produção