Mulheres no Digital – o futuro é agora!

Desde a minha palestra que abriu o evento da influenciadora, professora e especialista em comunicação Cintia Chagas, no último dia 14 de março, uma palavra não sai da minha cabeça: conexão. Tenho respondido cada vez mais sobre esse tema, o que me levou a refletir profundamente sobre o papel de nós, mulheres, no universo digital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Para mergulhar nessa conversa, conversei com Vitória Oliveira (@vitoriasocialmedia), bacharel em direitoque, há três anos, atua como social media, atendendo clientes em São Paulo e no Vale do Paraíba. Ela trouxe uma visão que ressoou comigo: “A imagem digital é como a vitrine de uma loja. Se for convidativa, clara e autêntica, atrai as pessoas certas. Para a mulher empreendedora, uma presença bem construída transmite confiança, profissionalismo e, acima de tudo, cria conexão com o público. Quando isso acontece, vender deixa de ser esforço e vira consequência. Afinal, as pessoas compram de quem conhecem, confiam e admiram.” Concordo plenamente. No fundo, pessoas compram de pessoas.

Vivemos bombardeadas por uma avalanche de informações – de todos os tipos, temas e níveis de qualidade. Mas o que nos faz destacar nesse mar de conteúdo?

Para Vitória, a resposta está na entrega: “Unir utilidade, criatividade e autenticidade torna seu conteúdo irresistível. Não é só o que você diz, mas como você diz. As pessoas não querem apenas informação – elas querem se sentir parte da história.”

Isso me remete a um pilar essencial da consultoria de imagem atual: o digital footprint, ou nossas “pegadas digitais”. Junto com aparência, comunicação e comportamento, o que deixamos no digital constrói quem somos aos olhos do mundo. Vitória reforça: “Sua presença online é um ativo do seu negócio. Não é um detalhe – é estratégia.”

Em minhas palestras e atendimentos corporativos, esse tema é recorrente. Gosto de chamar carinhosamente de netwearing a arte de se vestir para o digital – seja em reuniões, lives ou entrevistas. Já parou para pensar que um brinco mal escolhido pode gerar ruídos no microfone? Ou que uma blusa, por causa da modelagem ou estampa, pode passar uma impressão equivocada de ousadia ou desleixo? Isso sem falar na espiada que o chefe ou o RH pode dar nas suas redes sociais – sim, aquela foto despretensiosa pode pesar na sua próxima promoção.

Mas vamos além do mundo CLT. Para Vitória, o futuro do empreendedorismo feminino no digital é brilhante: “As redes sociais abriram portas inéditas para mulheres crescerem, criarem marcas e se tornarem referências em suas áreas.”

Ela finaliza nossa conversa dizendo: “se eu puder, gostaria de deixar uma mensagem aos leitores. Estar no digital não é mais uma opção, é uma necessidade! Você pode tentar fazer tudo sozinho, mas a verdade é que os melhores resultados vêm quando há estratégia, consistência e alguém que realmente entenda do assunto para guiar esse caminho. Um profissional de Social Media não é um custo, é um investimento no crescimento do seu negócio. No final, quem decide o tamanho do seu crescimento é você.”

Como consultora de imagem, vejo todos os dias o poder de uma presença bem construída – seja no espelho ou na tela. Conversar com a Vitória só confirmou o que já acredito: o digital é mais dos palcos onde nós, mulheres, podemos brilhar, unindo estilo, autenticidade e estratégia para criar algo maior.

Então, que tal dar o próximo passo?

Seja empreendendo, se reposicionando ou simplesmente se permitindo ser vista, o momento de deixar sua marca é agora. Afinal, uma imagem incomparável não espera – ela se constrói.

Observação: O Estilize-se On-line está com vagas abertas e as aulas começam no próximo dia 8 de abril. Corre garantir a sua! Vagas limitadas – mais informações no Instagram @fran.galvao

Um agradecimento especial à Vitoria Oliveira – contato através do Instagram @vitoriasocialmedia