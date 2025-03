Câmara ouvirá gestão Sérgio sobre venda de imóveis da Prefeitura

Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover no dia 14 de abril uma audiência pública para debater os projetos do ex-prefeito José Saud (PP) que pedem autorização para a venda de sete imóveis do município.

Repetição

Uma primeira audiência já foi realizada em 29 de novembro. Na ocasião, representantes do governo Saud justificaram o interesse na medida. Já nessa segunda audiência, segundo o vereador Jessé Silva (Podemos), serão feitos questionamentos sobre o tema para a atual gestão, do prefeito Sérgio Victor (Novo).