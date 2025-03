Com R$ 4,2 mi de investimento, Caedu inaugura loja em São José

“São José sempre foi um sonho para a gente. Uma das nossas primeiras lojas de varejo foi no Vale do Paraíba, em Taubaté. E a gente depois foi para Pinda, Guará, Cruzeiro. E São José é a grande cidade do Vale, sempre foi um baita desejo. E agora chegou o momento, com uma localização super estratégica. Já temos presença no Vale, mas faltava São José”, disse a executiva.

Segundo ela, a proposta da empresa é atender a família, com feminino, masculino, infantil e vários estilos de roupas. “A gente não fala mais em idade. Então, uma roupa mais jovem, mais casual, mais urbana para o trabalho. É um departamento bem grande de feminino, assim como também de masculino. Temos uma sessão completa de infantil. Temos calçados, muitos acessórios, lingerie completa, com uma sessão muito grande de lingerie, de pijamas também. É uma loja bem completa para a família”, afirmou Leninha.

A CEO disse que a empresa continua de olho no Vale do Paraíba para abrir novas unidades na região, além de ampliar onde a rede já está instalada.