Adeus, Cibele: mulher morre após acidente no Anel Viário, em SJC

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (27), por volta das 23h, na Avenida Florestan Fernandes, no Jardim Aparecida, anel viário da cidade. A colisão envolveu dois veículos: um Honda Fit, conduzido por Cibele das Dores Araújo, de 49 anos, e um Fiat Línea, onde estavam pelo menos cinco passageiros.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada inconsciente, com ferimentos graves no rosto e no ouvido. Ela foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu. Os passageiros do Fiat Línea — identificados como Victor Otávio Laface Ribeiro, Valdir dos Santos Pereira Junior, Stephanie dos Santos Bueno, Lauane Micaele Carvalho Santos e Gabriele Laface Ribeiro — alegaram que haviam solicitado um transporte por aplicativo em um bar e que o motorista, até então não identificado, dirigia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu com o carro da vítima.