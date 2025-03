Escola infantil de SJC tem 2ª criança importunada sexualmente

Também nesse relato a criança passou por exames em unidade de saúde e foi constatada alteração no local. A mãe disse que ligou para a direção da escola, que teria dito que tais atos fazem “parte da curiosidade infantil”. A mãe disse que ficou “indignada” com a resposta por estar “abalada com a situação”.

Ambas as situações podem revelar um drama ainda mais profundo por parte da menina e do menino que importunaram sexualmente as crianças. Eles próprios podem estar sendo vítimas de abuso sexual por parte de adultos, e estariam reproduzindo a violência com colegas da escola. Os pais das crianças importunadas cobram acompanhamento psicológico e supervisão de adultos quando as crianças vão ao banheiro.

“Fizemos boletim de ocorrência e o caso está nas mãos dos advogados. Vamos pedir as câmeras da escola e vamos entrar com processo contra a escola. Alguém vai ter que ser responsabilizado. As duas crianças não poderiam ter ido sozinhas ao banheiro, sem a supervisão de um adulto”, disse o pai da menina.