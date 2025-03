Operação Impacto da PM aborda mais de 400 pessoas em São José 

A Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira (26) o balanço da Operação Impacto, realizada na última terça-feira (25) em São José dos Campos. A ação mobilizou efetivos em diversos pontos da cidade e resultou em números expressivos no combate à criminalidade e à promoção da segurança pública.

Ao todo, 441 pessoas foram abordadas durante a operação. Seis delas foram presas em flagrante e oito procurados pela Justiça foram capturados. Um dos destaques do balanço foi a apreensão de 6,4 quilos de drogas, reforçando o trabalho da PM no combate ao tráfico na região.