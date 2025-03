Casal é preso com 5 kg de maconha na Via Dutra, em Jacareí

Um casal com filho de 2 anos foi preso com 5 quilos de maconha dentro de um carro na Via Dutra, em Jacareí. A mulher ainda tentou ocultar a droga debaixo do casaco com a criança no colo.

O flagrante aconteceu por volta das 20h de terça-feira (25), quando policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos abordaram um Fiat Uno prata na Via Dutra, em Jacareí.