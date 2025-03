Petroleiros da Revap aderem à greve nacional por direitos e PLR

Sobre a PLR, Cidiana destacou: “A justificativa, por exemplo, no corte da PLR, é um prejuízo contábil, mas os trabalhadores e trabalhadoras cumpriram todas as metas e o déficit não é de responsabilidade da categoria, além de anunciarem R$ 100,3 bilhões aos seus acionistas em 2024”.

“Por um basta ao autoritarismo da gestão Magda, por respeito à categoria e pela valorização dos fóruns de negociação coletiva. Nos últimos anos, a categoria petroleira tornou-se símbolo da defesa da soberania nacional e uma das vanguardas nas lutas populares em defesa da democracia no Brasil. São as trabalhadoras e os trabalhadores que possuem legitimidade na sociedade para se manifestarem sobre temas relacionados às empresas do Sistema Petrobrás, não só no setor de óleo e gás, como de energia como um todo, sobretudo diante da descoberta de novas fronteiras e da urgência da transição energética justa”, diz trecho do comunicado dos petroleiros.

Outro lado.

Em nota, a Petrobras disse que foi notificada oficialmente pelas entidades sindicais sobre a paralisação agendada para o dia 26 de março.