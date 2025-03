Joseense conhece datas das quartas de final com o Paulista

O Atlético Joseense conheceu nesta terça-feira (25), a data dos jogos contra o Paulista de Jundiaí, pelas quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista. Assim, o Tigre do Vale faz o primeiro jogo no sábado (29), a partir das 19h, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E, como tem melhor campanha, poderá fazer o jogo de volta em casa. E este será no dia 5 de abril, a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté.