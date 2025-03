Adolescente é detido com arma carregada em escola de SJC

Na manhã desta quinta-feira (27) por volta das 11h20, a Polícia Militar prendeu um adolescente de 15 anos por porte ilegal de arma de fogo na E.E. Profª. Édera, localizada no bairro São Judas, em São José dos Campos. A ação foi iniciada após denúncia de que um aluno estaria armado dentro da escola.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com a presença da vice-diretora, que acionou a Diretoria Regional de Ensino, os policiais revistaram salas de aula e encontraram um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos, na mochila do adolescente.