Servidor morre ao lado de amante em motel; família se revolta

Funcionários do motel ligaram para a polícia, que acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O servidor foi encontrado já sem vida.

Ao site G1, um parente do idoso contou que J.N.R. era casado havia mais de 40 anos e a família desconfiava que ele tinha uma amante, funcionária de um mercadinho perto da casa dele. A família estaria revoltada com a confirmação da traição.



O caso é investigado pela Polícia Civil.



*Com informações do site 'O Hoje'.